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Американская легкоатлетка пожаловалась на недостаток денег. Ей помог муж Серены Уильямс

Американская легкоатлетка пожаловалась на недостаток денег. Ей помог муж Серены Уильямс
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Американская легкоатлетка Вероника Фрейли, выступающая в метании диска, сообщила в социальных сетях, что не имеет возможности заплатить за аренду квартиры. Она выступала на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я участвую в Олимпийских играх ЗАВТРА и не могу даже заплатить за аренду. Моя школа перечислила мне только около 75% арендной платы, в то время как они платят футболистам… достаточно денег, чтобы купить новые машины и дома», — написала Фрейли на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Сначала на её пост отреагировал рэпер Флейвор Флейв, он отправил Фрейли необходимую сумму для покрытия арендной платы. Затем откликнулся и муж легендарной американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян. Основатель соцсети Reddit сообщил, что отправил спортсменке $ 7760.

Вчера, 2 августа, прошла квалификация в основной олимпийский турнир в метании диска. Вероника Фрейли заняла восьмое место, остановившись в шаге от финала, куда отобрались семь спортсменок.

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