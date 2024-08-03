«Они были «Сена-сационными». Томас Бах охарактеризовал соревнования по триатлону на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сенсационными олимпийские соревнования по триатлону на реке Сене.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы что я имел в виду», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-конференцию.

Из-за плохого качества воды в Сене не состоялись тренировки в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Организаторы Олимпийских игр — 2024 объяснили причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу (26–27 июля) в Париже.

В итоге соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже были официально перенесены на среду, 31 июля. Изначально мужской триатлон должен был пройти 30 июля в 9:00 мск. По итогам прошедших в среду соревнований канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Турнир триатлонистов в Париже проходил при 30-градусной жаре и состоял из заплыва на 1,5 км по Сене, велогонки на 40 км и бега на 10 км.