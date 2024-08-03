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Венгрия — Нидерланды — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 26:30, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Нидерландские гандболистки обыграли команду Венгрии в 5-м туре Олимпиады в Париже
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Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла команду Венгрии в 5-м туре группового этапа на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 30:26 в пользу нидерландок.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 5-й тур
03 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Венгрия
Окончен
26 : 30
Нидерланды

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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