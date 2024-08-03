Нидерландские гандболистки обыграли команду Венгрии в 5-м туре Олимпиады в Париже

Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла команду Венгрии в 5-м туре группового этапа на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 30:26 в пользу нидерландок.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.