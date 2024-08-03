«Это свободная страна». Египетские волейболистки раскритиковали запрет на ношение хиджабов

Члены женской сборной Египта по пляжному волейболу раскритиковали запрет Франции на ношение хиджаба на соревнованиях для своих спортсменок. Марва Абдельхади и Доаа Эльгобаши представляли Египет на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Во время матчей спортсменки надевали хиджабы, длинные чёрные рубашки с рукавами и чёрные леггинсы длиной до щиколотки.

«Я хочу играть в хиджабе, кто-то хочет играть в бикини. Неважно, хотите ли вы быть голой или носить хиджаб. Просто уважайте разные культуры и религии.

Я не призываю вас носить хиджаб, а вы не говорите мне носить купальник. Никто не может указывать мне, как одеваться. Это свободная страна, каждый должен иметь возможность делать то, что хочет», — приводит слова Эльгобаши CNN.

Абдельхади заявила, что ей «не нравится» запрет на ношение хиджаба для французских спортсменок.

Египтянки завершили выступление на Олимпиаде-2024 в предварительном раунде. В своей группе они заняли последнее место, не выиграв ни одного матча.