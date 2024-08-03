Женская сборная Румынии с разгромом победила на Олимпиаде в академической гребле

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В женской восьмёрке победу одержали румынские спортсменки. Они оторвались от ближайших преследовательниц более чем на четыре секунды. Серебряные медали завоевала команда Канады. Бронзовая награда — у сборной Великобритании.

Румынки принесли своей сборной третью золотую медаль на Олимпиаде-2024, вторую — в академической гребле. У Канады — 12-я медаль в целом, у команды Великобритании — 29-я награда.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.