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Женская сборная Румынии с разгромом победила на Олимпиаде в академической гребле

Женская сборная Румынии с разгромом победила на Олимпиаде в академической гребле
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В женской восьмёрке победу одержали румынские спортсменки. Они оторвались от ближайших преследовательниц более чем на четыре секунды. Серебряные медали завоевала команда Канады. Бронзовая награда — у сборной Великобритании.

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Восьмёрка. Финал А
03 августа 2024, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Румыния
5:54.39
2
Канада
5:58.84
3
Великобритания
5:59.51

Румынки принесли своей сборной третью золотую медаль на Олимпиаде-2024, вторую — в академической гребле. У Канады — 12-я медаль в целом, у команды Великобритании — 29-я награда.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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