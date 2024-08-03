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Гребцы из Великобритании завоевали золото в восьмёрке на Олимпиаде в Париже

Гребцы из Великобритании завоевали золото в восьмёрке на Олимпиаде в Париже
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В мужской восьмёрке победу одержали гребцы из Великобритании. Серебряные медали завоевала команда Нидерландов. Бронзовая награда — у сборной США.

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Восьмёрка. Финал A
03 августа 2024, суббота. 12:10 МСК
Окончено
1
Великобритания
5:22.88
2
Нидерланды
5:23.92
3
США
5:25.28

Ранее сборная Румынии с большим отрывом победила в женской восьмёрке. Они оторвались от ближайших преследовательниц более чем на четыре секунды. Серебряные медали завоевала команда Канады. Бронзовая награда — у сборной Великобритании.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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