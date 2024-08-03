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Гребец из Беларуси Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады-2024 в одиночке

Гребец из Беларуси Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады-2024 в одиночке
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В мужской одиночке победу одержал Оливер Цайдлер из Германии. Серебряную медаль завоевал белорусский гребец Евгений Золотой, выступающий в нейтральном статусе. Тройку лучших замкнул Симон Хендрик ван Дорп
(Нидерланды).

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. Финал A
03 августа 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Оливер Цайдлер
Германия
6:37.57
2
Евгений Золотой
Беларусь
6:42.96
3
Симон Хендрик ван Дорп
Нидерланды
6:44.72

Это третья медаль Беларуси на Олимпийских играх в Париже. Ранее белорусские спортсмены завоевали золото и серебро в прыжках на батуте.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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