Гребец из Беларуси Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады-2024 в одиночке

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В мужской одиночке победу одержал Оливер Цайдлер из Германии. Серебряную медаль завоевал белорусский гребец Евгений Золотой, выступающий в нейтральном статусе. Тройку лучших замкнул Симон Хендрик ван Дорп

(Нидерланды).

Это третья медаль Беларуси на Олимпийских играх в Париже. Ранее белорусские спортсмены завоевали золото и серебро в прыжках на батуте.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.