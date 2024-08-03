«Я никогда такого не видел». Французы недовольны судейством в матче со Словенией

Игроки мужской волейбольной сборной Франции после встречи со сборной Словении в рамках 3-го тура группы А остались недовольны судейством швейцарца Владимира Симоновича.

При приёме словенцем Тине Урнаутом мяч трижды коснулся его рук, проскакав между ними, после чего отскочил к Яни Ковачичу и остался в игре. Розыгрыш точной атакой завершил сам Урнаут, а французы апеллировали к судье встречи, но безуспешно.

«Я считаю, что была ошибка у Урнаута – он коснулся мяча более одного раза. Я злюсь, но игрокам не следовало продолжать разговор с судьёй во время розыгрыша», – рассказал главный тренер французов Андреа Джани.

«Это не первый раз, когда у нас проблемы с этим арбитром. В остальном это был матч очень высокого уровня между командами, которые стремятся к медалям на этих Играх. Качество волейбола было невероятным, как и наш камбэк», – отметил капитан французов Бенжамен Тоньютти.

«Я никогда такого не видел. Это невероятно, кто-то должен ещё раз объяснить мне правила», – сказал либеро сборной Франции Женя Гребенников.