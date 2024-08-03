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Испания — Франция — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 24:32, гандбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболистки сборной Франции обыграли испанок и закончили групповой этап ОИ без поражений
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Женская сборная Франции по гандболу обыграла команду Испании в заключительном 5-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 в Париже со счётом 32:24 (17:9).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 5-й тур
03 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Испания
Окончен
24 : 32
Франция

Француженки в первой половине встречи добились комфортного перевеса в восемь голов и во втором тайме не подпускали соперниц ближе, чем на пять мячей.

Самым результативным игроком встречи стала правая крайняя сборной Франции Алисия Тублан, забросившая шесть мячей.

Французские гандболистки победили во всех пяти матчах групповой стадии и вышли в плей-офф с первого места. Испанки потерпели пятое поражение и закончили выступление на турнире.

Женская сборная Франции по гандболу — чемпион Олимпийских игр Токио.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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