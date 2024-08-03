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Бегуны из США установили мировой рекорд в квалификации смешанной эстафеты на ОИ-2024

Бегуны из США установили мировой рекорд в квалификации смешанной эстафеты на ОИ-2024
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Американские бегуны установили новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). Они пробежали дистанцию за 3.07,41.

Достижение покорилось американцам в рамках квалификационного забега, который прошёл в пятницу, 2 августа. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал бегунам из США — 3.08,80. Они установили его на чемпионате мира 2023 года в Будапеште (Венгрия).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Российские легкоатлеты до соревнований допущены не были.

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