Глава НОК Беларуси Лукашенко-младший поздравил гребца Золотого с серебром на ОИ-2024

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил гребца Евгения Золотого с серебряной медалью XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу НОК.

«Дорогой Евгений, ты вырвал эту медаль в красивой напряжённой борьбе, обойдя многих сильнейших соперников на решающие доли мгновений и продемонстрировав, что ты сегодня один из лучших в мире. Тебя поддерживала вся страна, и, показав несгибаемый характер, ты смог подарить олимпийскую медаль белорусским болельщикам, тренерскому штабу и, конечно, своей семье! Уверен, что вместе всем нам по плечу преодолеть любые обстоятельства и достойно противостоять любому давлению и моральному прессингу. Пусть ещё не раз имя белорусской академической гребли громко звучит на международной арене», — говорится в поздравлении главы НОК.

Ранее в соревнованиях одиночек среди женщин белоруска Татьяна Климович заняла восьмое место. Всего на данный момент у Беларуси на Олимпийских играх — 2024 три медали: ранее они завоевали золото и серебро в прыжках на батуте.