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Глава оргкомитета ОИ-2024: церемония закрытия будет такой же яркой, как открытие

Глава оргкомитета ОИ-2024: церемония закрытия будет такой же яркой, как открытие
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Глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) Тони Эстанге заявил, что церемония закрытия 11 августа будет такой же яркой, как церемония открытия.

«Церемония закрытия будет такой же яркой, как церемония открытия. Всех нас ждет незабываемое зрелище. И мы с нетерпением ждём её проведения. Если кого‑то задели некоторые сцены, то мы приносим извинения. Но мы также осуждаем волну критики, которая обрушилась на артистов», — приводит слова Эстанге «Матч ТВ».

Церемония открытия Олимпиады-2024 прошла 26 июля. Скандальное шоу вызвало противоречивую реакцию мирового сообщества. Церемония состояла из 12 частей, каждая из которых была названа в честь символов человечности и спорта: очарование, синхронность, свобода, равенство, братство, сестринство, спортивное мастерство, праздник, тьма, торжественность, солидарность и вечность.

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