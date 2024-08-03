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«Бесталанные, ленивые, чемпионки». Симона Байлз ответила на критику бывшей сокомандницы

«Бесталанные, ленивые, чемпионки». Симона Байлз ответила на критику бывшей сокомандницы
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Пятикратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз ярко ответила на критику бывшей сокомандницы по сборной США Микейлы Скиннер.

«Не считая Симоны, думаю, что талант и глубина состава уже не те, что были раньше. Очевидно, многие девушки не работают так усердно. У них просто нет трудовой этики», — сказала Скиннер несколько недель назад.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) сборная США завоевала золотые медали в командном первенстве. После победы Байлз опубликовала яркий пост на своей странице в социальных сетях.

«Бесталанные, ленивые, олимпийские чемпионки», — написала Байлз под командной фотографией с золотыми медалями.

Позднее американские гимнастки рассказали, что Скиннер заблокировала Симону Байлз в социальных сетях.

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