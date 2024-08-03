«Бесталанные, ленивые, чемпионки». Симона Байлз ответила на критику бывшей сокомандницы

Пятикратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз ярко ответила на критику бывшей сокомандницы по сборной США Микейлы Скиннер.

«Не считая Симоны, думаю, что талант и глубина состава уже не те, что были раньше. Очевидно, многие девушки не работают так усердно. У них просто нет трудовой этики», — сказала Скиннер несколько недель назад.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) сборная США завоевала золотые медали в командном первенстве. После победы Байлз опубликовала яркий пост на своей странице в социальных сетях.

«Бесталанные, ленивые, олимпийские чемпионки», — написала Байлз под командной фотографией с золотыми медалями.

Позднее американские гимнастки рассказали, что Скиннер заблокировала Симону Байлз в социальных сетях.