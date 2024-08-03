Фото: двухметровый Ринер за 90 секунд одолел миниатюрного южнокорейского дзюдоиста на ОИ

На удивление неравный по силам поединок состоялся в командном миксте дзюдо на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

На помосте сошлись четырёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира француз Тедди Ринер и бронзовый призёр ОИ-2024 представитель Южной Кореи Ли Ён Хван.

Впечатляющая разница спортсменов заключается не только в количестве их титулов, дело в габаритах дзюдоистов. Только разница в весе между ними составила 62 кг. Кроме того, рост 145-килограммового Ринера составляет 204 см, в то время как рост Хвана не более 170 см.

Фото: кадр из видео

Схватка Ринера с Хваном продлилась всего 90 секунд. Тедди одержал победу со счётом 10:0. Общий же счёт матча Франция — Южная Корея — 4:1 в пользу французов.