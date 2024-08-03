Чемпион Токио-2020 в беге на 100 м недоволен своим результатом в 1/4 финала Игр в Париже

Чемпион Олимпиады-2020 итальянский спринтер Марсель Джейкобс прокомментировал своё выступление в предварительных стартах в беге на 100 метров на Играх-2024 в Париже.

«Мне не понравился мой бег, ощущения были не очень хорошими. Движения были немного тяжёлыми, я не мог расслабиться. Цель состояла в том, чтобы пробиться в завтрашние старты. Сегодня всё прошло так. Дорожка хорошая, но нужно активнее передвигать ногами, чего у меня не получилось сегодня. Завтра постараюсь получше. Позже проанализирую, как бежали другие», — приводит слова итальянца Corriere dello Sport.

Джейкобс с результатом 10,05 секунды показал 11-е время в четвертьфинальных забегах. Полуфиналы и финал на дистанции 100 метров состоятся в воскресенье, 4 августа.