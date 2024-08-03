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Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады-2024 в стрельбе из лука

Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады-2024 в стрельбе из лука
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Южнокорейская спортсменка Лим Си Хён завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в стрельбе из лука. В финале она победила свою соотечественницу Нам Су Хен, которая завоевала серебряную медаль.

Бронзовая награда — у француженки Лизы Барбелен. В поединке за третье место она одолела спортсменку из Южной Кореи Чон Хун Юн.

Лим Си Хён принесла сборной Южной Кореи девятую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что четыре из них были завоёваны в стрельбе из лука, ещё три — в стрельбе. Всего у команды Южной Кореи 19 медалей. У Франции 38-я медаль в целом, хозяева Игр занимают третье место в медальном зачёте.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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