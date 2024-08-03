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Израильтянин Ревени и итальянка Маджетти выиграли золото Олимпиады-2024 в парусном спорте

Израильтянин Ревени и итальянка Маджетти выиграли золото Олимпиады-2024 в парусном спорте
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Израильский спортсмен Том Ревени стал олимпийским чемпионом в парусном спорте. На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) он победил в гонке IQFoil. Он принёс сборной Израиля первую золотую медаль на Олимпиаде.

Серебряную медаль завоевал австралиец Грей Моррис. Бронзовая награда — у представителя Нидерландов Люка ван Опзеланда.

В женской гонке IQFoil олимпийской чемпионкой стала итальянка Марта Маджетти. Серебро — у представительницы Израиля Шарон Кантор, бронзовую награду завоевала британка Эмма Уилсон. Отметим, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Уилсон также заняла третье место.

Олимпиада 2024. Парусный спорт
Женщины. IQFoil. Финальная гонка
03 августа 2024, суббота. 13:35 МСК
Окончено
1
Марта Маджетти
Италия
7:38
2
Шарон Кантор
Израиль
+0:06
3
Эмма Уилсон
Великобритания
+0:31

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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