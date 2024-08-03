Израильтянин Ревени и итальянка Маджетти выиграли золото Олимпиады-2024 в парусном спорте

Израильский спортсмен Том Ревени стал олимпийским чемпионом в парусном спорте. На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) он победил в гонке IQFoil. Он принёс сборной Израиля первую золотую медаль на Олимпиаде.

Серебряную медаль завоевал австралиец Грей Моррис. Бронзовая награда — у представителя Нидерландов Люка ван Опзеланда.

В женской гонке IQFoil олимпийской чемпионкой стала итальянка Марта Маджетти. Серебро — у представительницы Израиля Шарон Кантор, бронзовую награду завоевала британка Эмма Уилсон. Отметим, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Уилсон также заняла третье место.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.