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Бразилия — Ангола — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 30:19, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Бразильские гандболистки обыграли Анголу и обошли её в борьбе за место в плей-офф на ОИ
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Женская сборная Бразилии по гандболу в матче 5-го тура группового этапа олимпийского турнира уверенно обыграла команду Анголы. Встреча завершилась со счётом 30:19 (14:6).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 5-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
30 : 19
Ангола

Это был последний матч группы B. Благодаря этой победе бразильянки обошли ангольскую команду в турнирной таблице группы и вышли в плей-офф с четвёртого места. Африканская сборная заняла пятое место в группе и закончила выступления на турнире. Первые три места заняли сборные Франции, Нидерландов и Венгрии соответственно.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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