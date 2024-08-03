Сборная Германии выиграла золото Олимпиады-2024 в командной выездке

Сборная Германии стала победителем в командной выездке на соревнованиях по конному спорту на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Результат — 235,790.

Серебряную медаль завоевала команда Дании с результатом 235,669. Бронзовая награда — у коллектива из Великобритании (232,492).

Благодаря победе в командной выездке у сборной Германии стало четыре золотые медали на Олимпиаде-2024, две из которых — в конном спорте. У команды Дании — первая награда.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.