Филиппинец взял первую медаль для страны в спортивной гимнастике на ОИ-2024
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Спортивный гимнаст из Филиппин Карлос Юло выиграл первую медаль для своей страны в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже в финале вольных упражнений с результатом 15,000. Второе место занял израильский атлет Артём Долгопят (14.966), а тройку лидеров замкнул представитель Великобритании Джейк Джарман (14,933).
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Вольные упражнения. Финал
03 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Филиппины
15.000
2
Израиль
14.966
3
Великобритания
14.933
Это вторая золотая медаль Филиппин в истории Олимпиад. Причём с первой прошло лишь три года, её в Токио принесла тяжелоатлетка Хидилин Диас.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
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