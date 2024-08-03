Филиппинец Карлос Юло расплакался после победы в финале вольных упражнений на ОИ-2024

Спортивный гимнаст из Филиппин Карлос Юло расплакался после того, как выиграл первую медаль для своей страны в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже в финале вольных упражнений с результатом 15,000.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Второе место занял израильский атлет Артём Долгопят (14.966), а тройку лидеров замкнул представитель Великобритании Джейк Джарман (14.933)

Это всего вторая золотая медаль страны в истории Олимпиад. Причём с первой прошло лишь три года, её в Токио принесла тяжелоатлетка Хидилин Диас.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.