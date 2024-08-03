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Американские стрелки завоевали золото и серебро в ските на ОИ-2024

Американские стрелки завоевали золото и серебро в ските на ОИ-2024
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Американские стрелки Винсент Хенкок и Коннер Линн Принс заняли первые два места на соревнованиях по стрельбе в ските на Олимпийских играх 2024 года во Франции. Их результаты — 58 и 57 соответственно. Третье место занял представитель Китайского Тайбэя Мэн Юань Ли.

Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Скит. Финал
03 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Винсент Хенкок
США
58
2
Коннер Линн Принс
США
57
3
Мэн Юань Ли
Китайский Тайбэй
45

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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