Американские стрелки завоевали золото и серебро в ските на ОИ-2024

Американские стрелки Винсент Хенкок и Коннер Линн Принс заняли первые два места на соревнованиях по стрельбе в ските на Олимпийских играх 2024 года во Франции. Их результаты — 58 и 57 соответственно. Третье место занял представитель Китайского Тайбэя Мэн Юань Ли.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.