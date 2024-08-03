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Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото в одиночном разряде по настольному теннису на ОИ-2024

Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото в одиночном разряде по настольному теннису на ОИ-2024
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Китайская спортсменка Мэн Чэнь завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже по настольному теннису в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Инша Сунь со счётом 4:2. Третье место заняла представительница Японии Хина Хаята, которая в борьбе за бронзу обошла Ю Пин Син из Южной Кореи со счётом 4:2.

Олимпиада 2024. Настольный теннис
Женщины. Одиночный разряд. Финал. Сунь Инша (Китай) — Чэнь Мэн (Китай)
03 августа 2024, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Мэн Чэнь
Китай
2
Инша Сунь
Китай
Олимпиада 2024. Настольный теннис
Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место. Хина Хаята (Япония) — Ю Пин Син (Южная Корея)
03 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Окончено
3
Хина Хаята
Япония

Ранее китайские спортсмены в настольном теннисе выиграли в миксте. Сборная Китая сохраняет лидерство в общем медальном зачёте Игр. Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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