Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото в одиночном разряде по настольному теннису на ОИ-2024

Китайская спортсменка Мэн Чэнь завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже по настольному теннису в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Инша Сунь со счётом 4:2. Третье место заняла представительница Японии Хина Хаята, которая в борьбе за бронзу обошла Ю Пин Син из Южной Кореи со счётом 4:2.

Ранее китайские спортсмены в настольном теннисе выиграли в миксте. Сборная Китая сохраняет лидерство в общем медальном зачёте Игр. Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.