Россиянин Глеб Сырица не финишировал в групповой велогонке ОИ-2024
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Российский велогонщик Глеб Сырица не финишировал в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Победу в гонке одержал представитель Бельгии Ремко Эвенепул. Он преодолел дистанцию 272,1 км за 6.19,34.
Олимпиада 2024. Велоспорт
Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
03 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Идёт
1
Ремко Эвенепул
Бельгия
6:19:34
2
Валентин Мадуас
Франция
6:20:45
3
Кристоф Лапорт
Франция
6:20:50
Второе место в гонке занял представитель Франции Валентин Мадуас (6.20,45). Бронзовую медаль завоевал ещё один французский велогонщик — Кристоф Лапорт (6.20,50), отставший от Мадуаса на пять секунд.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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