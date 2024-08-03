Симона Байлз выиграла в финале в опорном прыжке, завоевав седьмое олимпийское золото

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. Это произошло на текущих Олимпийских играх в Париже (Франция), где американка выиграла в опорном прыжке с результатом 15,300. Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14,966). Тройку лидеров замкнула Джейд Кэри из США (14,466).
Отметим, что в спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждую дисциплину на Играх в Париже.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград.
- 3 августа 2024
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