Бельгиец Эвенепул стал двукратным чемпионом ОИ-2024, одержав победу в групповой гонке

Представитель Бельгии Ремко Эвенепул одержал победу в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию 272,1 км за 6.19,34. Второе место в гонке занял представитель Франции Валентин Мадуас (6.20,45). Бронзовую медаль завоевал ещё один французский велогонщик — Кристоф Лапорт (6.20,50), отставший от Мадуаса на пять секунд. Отметим, что российский велогонщик Глеб Сырица не добрался до финишной черты.

Ранее бельгиец Эвенепул стал чемпионом Олимпиады-2024 в гонке с раздельного старта, преодолев дистанцию 32,4 км за 39.38,24. Он стал первым в истории велогонщиком, выигравшим раздельную и групповую гонки на одной Олимпиаде.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».