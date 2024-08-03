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Бельгиец Эвенепул стал двукратным чемпионом ОИ-2024, одержав победу в групповой гонке

Бельгиец Эвенепул стал двукратным чемпионом ОИ-2024, одержав победу в групповой гонке
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Представитель Бельгии Ремко Эвенепул одержал победу в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию 272,1 км за 6.19,34. Второе место в гонке занял представитель Франции Валентин Мадуас (6.20,45). Бронзовую медаль завоевал ещё один французский велогонщик — Кристоф Лапорт (6.20,50), отставший от Мадуаса на пять секунд. Отметим, что российский велогонщик Глеб Сырица не добрался до финишной черты.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
03 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Идёт
1
Ремко Эвенепул
Бельгия
6:19:34
2
Валентин Мадуас
Франция
6:20:45
3
Кристоф Лапорт
Франция
6:20:50

Ранее бельгиец Эвенепул стал чемпионом Олимпиады-2024 в гонке с раздельного старта, преодолев дистанцию 32,4 км за 39.38,24. Он стал первым в истории велогонщиком, выигравшим раздельную и групповую гонки на одной Олимпиаде.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

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