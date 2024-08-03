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Китаянки Цинь Чэнь и И Фань выиграли золото в парном разряде по бадминтону на ОИ-2024

Китаянки Цинь Чэнь и И Фань выиграли золото в парном разряде по бадминтону на ОИ-2024
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Китаянки Чэнь Цинь Чэнь и Цзя И Фань выиграли золото в парном разряде по бадминтону на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале они обыграли своих соотечественниц Лю Шэн Шу и Тань Нин со счётом 2:0 (22:20, 21:15). Третье место заняли Ними Мацуяма и Тихару Сида из Японии, обыграв представительниц Малайзии Тинау Муралитаран и Перли Тан со счётом 2:0 (21:11, 21:11).

Олимпиада 2024. Бадминтон
Женщины. Парный разряд. Финал
03 августа 2024, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Китай
2
Китай
Олимпиада 2024. Бадминтон
Женщины. Парный разряд. За 3-е место
03 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
3
Япония

Сборная Китая сохраняет лидерство в общем медальном зачёте Игр. Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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