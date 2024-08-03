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Стали известны пары 1/4 финала мужского волейбольного турнира Олимпиады

Стали известны пары 1/4 финала мужского волейбольного турнира Олимпиады
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На мужском турнире Олимпиады-2024 определились все пары 1/4 финала. Это стало известно после победы Италии над Польшей со счётом 3:1.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Италия (1-й посев) – Япония (8-й);

США (2-й) – Бразилия (7-й);

Словения (3-й) – Польша (6-й);

Франция (4-й) – Германия (5-й).

Заключительный матч группового этапа между Канадой и Сербией уже не имеет турнирного значения — обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Матчи 1/4 финала пройдут в понедельник, 5 августа

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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