Байлз прокомментировала собственное выступление в финале опорного прыжка на ОИ-2024

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала победу в опорном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я определённо повеселилась и очень рада, что приземлилась хорошо и успешно, так что не могу не гордиться собой за ту работу, которую проделала, чтобы достичь этого момента. Мне нравится, что другие спортсмены подталкивают меня к достижению наилучших результатов, и что мы все соревнуемся, стараясь проявить все свои возможности», — приводит слова Байлз Eurosport.

Напомним, Симона Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждую дисциплину на Играх в Париже.