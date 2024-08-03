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Байлз прокомментировала собственное выступление в финале опорного прыжка на ОИ-2024

Байлз прокомментировала собственное выступление в финале опорного прыжка на ОИ-2024
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27-летняя американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала победу в опорном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Опорный прыжок. Финал
03 августа 2024, суббота. 17:20 МСК
Окончено
1
Симона Байлз
США
15.300
2
Ребека Андраде
Бразилия
14.966
3
Джейд Кэри
США
14.466

«Я определённо повеселилась и очень рада, что приземлилась хорошо и успешно, так что не могу не гордиться собой за ту работу, которую проделала, чтобы достичь этого момента. Мне нравится, что другие спортсмены подталкивают меня к достижению наилучших результатов, и что мы все соревнуемся, стараясь проявить все свои возможности», — приводит слова Байлз Eurosport.

Напомним, Симона Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждую дисциплину на Играх в Париже.

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