Бразильская гандболистка помогла травмированной сопернице добраться до скамейки

В матче 5-го тура группового турнира по гандболу на Олимпийских играх — 2024 в Париже между женскими сборными Анголы и Бразилии ангольская спортсменка Албертина Касома получила травму и не смогла самостоятельно покинуть паркет. Бразильская гандболистка Тамирес Морена подхватила соперницу на руки и донесла до скамейки.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Женская сборная Бразилии по гандболу уверенно обыграла команду Анголы. Встреча завершилась со счётом 30:19 (14:6). Это был последний матч группы B. Благодаря этой победе бразильянки обошли ангольскую команду в турнирной таблице группы и вышли в плей-офф с четвёртого места.

В женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.