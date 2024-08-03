Шведские гандболистки одержали волевую победу над Словенией в 5-м туре Олимпиады-2024
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Женская сборная Швеции по гандболу в матче 5-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Словении. Встреча завершилась со счётом 27:23 (11:14).
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 5-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Словения
Окончен
23 : 27
Швеция
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».
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