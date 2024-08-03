Казахстанский спортивный гимнаст Курбанов взял серебро на коне на Олимпиаде в Париже

Спортивный гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль на коне на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 15,433. Первым стал представитель Ирландии Рис Маккленаган (15,533). Тройку лидеров замкнул американец Стивен Недорошкик (15,300).
Это четвёртая медаль Казахстана на Олимпийских играх в Париже, сейчас у сборной одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали. Ранее в вольных упражнениях филиппинец Карлос Юло взял первую медаль для страны в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
- 3 августа 2024
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