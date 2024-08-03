Чжэн Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото ОИ в теннисе

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.

Сегодня Чжэн Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

За неделю до Олимпиады Чжэн стала чемпионкой турнира в Палермо. Она также взяла второй титул в сезоне и четвёртый в карьере.

Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.