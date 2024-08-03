Чжэн Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото ОИ в теннисе
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.
Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
21
Донна Векич
Д. Векич
Сегодня Чжэн Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
За неделю до Олимпиады Чжэн стала чемпионкой турнира в Палермо. Она также взяла второй титул в сезоне и четвёртый в карьере.
Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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