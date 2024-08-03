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Чжэн Циньвэнь принесла Китаю второе золото ОИ в теннисе

Чжэн Циньвэнь принесла Китаю второе золото ОИ в теннисе
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь принесла Китаю второе золото на Олимпийских играх после того, как на Олимпийских играх в Афинах — 2004, Ли Тин и Сунь Тяньтянь выиграли золото в женской паре.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Сегодня Чжэн Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

За неделю до Олимпиады Чжэн стала чемпионкой турнира в Палермо. Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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