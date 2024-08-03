Французские дзюдоисты стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном миксте

Французские дзюдоисты одолели сборную Японии в финале соревнований в командном миксте в рамках Олимпийских игр — 2024. Поединок завершился со счётом 4:3. Тедди Ринер, выступающий за Францию, стал пятикратным олимпийским чемпионом. Бронзовые награды между собой разделили сборные Бразилии и Южной Кореи.

Французы вышли на второе место в медальном зачёте Олимпиады-2024. После победы дзюдоистов в командном миксте на их счету 12 золотых медалей. Лидером зачёта является сборная Китая — 16 золотых наград.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.