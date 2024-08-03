Китай обеспечил себе первое место в теннисном зачёте Олимпиады

Сборная Китая обеспечила себе первое место в теннисном зачёте на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В женском одиночном разряде седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в борьбе за золотую медаль в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. В миксте китайские спортсмены Чжан Чжичжэнь и Синьюй Ван заработали серебро, уступив Катержине Синяковой и Томашу Махачу из Чехии со счётом 2:6, 7:5, 8:10.
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Олимпийские игры 2024 в Париже проходят с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 3 августа 2024
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