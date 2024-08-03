«Интрига пропадает». Серебряный призёр ОИ-2024 Курбанов — об отсутствии россиян на Играх

Серебряный призёр Олимпиады спортивный гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов заявил, что из-за отсутствия российских гимнастов на Играх в Париже в командном и личном многоборье пропадает интрига.

— Мы из России…

— К сожалению, Россия не приехала. Сразу интрига пропадает в командном и личном многоборье.

— Как раз хотела спросить, потому что вас в России тоже смотрят, радуются, пишут о вас. Не поздравляли ли вас российские гимнасты? Или, может, перед соревнованиями желали удачи?

— Перед соревнованиями мне прислал видео мой хороший друг Сергей Ельцов и Владислав Поляшов. Поляшов был на прошлых Олимпийских играх, в Токио. Они прислали видео, поддержали, сказали: ты — лучший, делай до конца. И, конечно, представляю, сколько мне ещё будут сейчас писать, потому что я всегда с удовольствием приезжаю в Россию и выступаю там.

— Не жаль, что не удалось посоревноваться с российскими спортсменами?

— Конечно, в многоборье и команде пропала интрига. Но, в принципе, на коне это особо не заметно. Своё прийти и сделать, — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Курбанов принёс Казахстану первую олимпийскую медаль в спортивной гимнастике в истории. Это также четвёртая медаль Казахстана на Олимпийских играх в Париже, сейчас у сборной одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.