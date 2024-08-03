Фрейзер-Прайс снялась с 1/2 финала 100 м на ОИ-2024, так как её не пустили на разминку

Трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинала на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Париже. Как сообщает Essentially Sports, служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской спортсменке войти в зону.

Причина в том, что Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, а не на командном автобусе. Поэтому служба безопасности не смогла обновить её официальную запись.

36-летняя Фрейзер-Прайс в этом году выиграла две медали на чемпионате мира в Будапеште — бронзовую на дистанции 100 м и серебряную в эстафете 4х100 м. По ходу турнира она получила мышечную травму.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.