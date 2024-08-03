Немец Никлас Кауль установил новый олимпийский рекорд в метании копья в десятиборье

Немецкий легкоатлет Наклас Кауль побил олимпийский рекорд в метании копья в десятиборье на Олимпийских играх 2024 в Париже. Его результат — 77,78. Предыдущее достижение принадлежало кубинскому спортсмену Леонелю Суаресу (76,94). Рекорд был установлен на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Ранее американские бегуны установили новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). Они пробежали дистанцию за 3.07,41.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.