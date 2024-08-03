Чемпион Токио Криштоф Милак выиграл золото Олимпиады-2024 на 100 м баттерфляем
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Обладатель золотой медали Игр-2020 венгерский пловец Криштоф Милак стал победителем заплыва на 100 м баттерфляем в финале Олимпийских игр — 2024. Он преодолел дистанцию за 49,90. Второе место в заплыве занял канадец Джош Линдо (49,99). Бронзовую медаль завоевал ещё один канадский пловец — Илья Харун (50,45).
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
03 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Окончено
1
Криштоф Милак
Венгрия
49.90
2
Джош Линдо
Канада
+0.09
3
Илья Харун
Канада
+0.55
Золото Милака стало для Венгрии третьим на Олимпийских играх — 2024. Его команда занимает 13-е место в медальном зачёте.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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