Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле на ОИ-2024

Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале они обыграли представительниц Южной Кореи со счётом 45:42. Третье место заняли спортсменки из Японии, которые в борьбе за бронзу обошли представительниц Франции со счётом 45:40.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.