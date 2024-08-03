Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле на ОИ-2024

Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале они обыграли представительниц Южной Кореи со счётом 45:42. Третье место заняли спортсменки из Японии, которые в борьбе за бронзу обошли представительниц Франции со счётом 45:40.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 3 августа 2024
-
22:27
-
22:27
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:13
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:22
-
19:08
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:39