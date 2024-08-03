«Позорный косяк организаторов!» Губерниев — о снятии Фрейзер-Прайс с полуфинала ОИ-2024

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии трёхкратной олимпийской чемпионки ямайской бегуньи Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с полуфинала на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Париже.

«Да, а вот это косяк организаторов Игр!!! Прямо позорный косяк!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Как сообщает Essentially Sports, служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской спортсменке войти в зону. Причина в том, что обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира приехала сама, а не на командном автобусе. Поэтому служба безопасности не смогла обновить её официальную запись.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград.