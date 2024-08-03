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Бол вырвала золото для Нидерландов на последнем этапе смешанной эстафеты на ОИ-2024

Бол вырвала золото для Нидерландов на последнем этапе смешанной эстафеты на ОИ-2024
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Нидерландская спортсменка Фемке Бол принесла золото своей команде в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2024 года. Результат команды Нидерландов — 3.07,43. Второе место заняла команда США (3.07,74), третьими финишировали британцы (3.08,01).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 21:55 МСК
Окончено
1
Нидерланды
3:07.43
2
США
3:07.74
3
Великобритания
3:08.01

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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