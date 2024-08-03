Алжирка Хелиф прошла в полуфинал боксёрского турнира Олимпиады

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая причиной скандала на Олимпийских играх в Париже (Франция) из-за вопросов к её гендерной принадлежности, прошла в полуфинал соревнований.

В рамках 1/4 финала в весовой категории до 66 килограмм Хелиф победила представительницу Венгрии Анну Хамори.

На стадии 1/8 финала представительница Алжира победила менее чем за минуту итальянку Анджелу Карини, отказавшуюся от продолжения боя и заплакавшую после выступления, а также заявившую о своём уходе из спорта.

Отметим, что Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако допущена до участия в парижской Олимпиаде.