Американец Краузер стал первым трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра

Американский спортсмен Райан Краузер стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. Американец выиграл золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 22,90. Второе место занял его соотечественник Джо Ковач (22,15), а тройку лидеров замкнул представитель Ямайки Раджиндра Кэмпбелл (22,15).

Напомним, Краузеру принадлежит мировой рекорд (23,56), который был установлен на чемпионате мира — 2023 в Лос-Анджелесе, а также олимпийский рекорд (23,30), установленный на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.