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Американец Краузер стал первым трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра

Американец Краузер стал первым трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра
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Американский спортсмен Райан Краузер стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. Американец выиграл золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 22,90. Второе место занял его соотечественник Джо Ковач (22,15), а тройку лидеров замкнул представитель Ямайки Раджиндра Кэмпбелл (22,15).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Толкание ядра. Финал
03 августа 2024, суббота. 20:35 МСК
Окончено
1
Райан Краузер
США
22.90
2
Джо Матиас Ковач
США
22.15
3
Раджиндра Кэмпбелл
Ямайка
22.15

Напомним, Краузеру принадлежит мировой рекорд (23,56), который был установлен на чемпионате мира — 2023 в Лос-Анджелесе, а также олимпийский рекорд (23,30), установленный на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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