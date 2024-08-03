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Макинтош стала чемпионкой ОИ-2024 на 200 м комплексом, американку Уолш лишили бронзы

Макинтош стала чемпионкой ОИ-2024 на 200 м комплексом, американку Уолш лишили бронзы
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м комплексом. Его победительницей стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, показавшая результат 2.06,56. Серебряную медаль завоевала американка Кейт Дугласс с результатом 2.06,92. Бронзовая награда — у представительницы Австралии Кейли Маккеоун (2.08,08). Отметим, что третьей финишировала американская пловчиха Алекс Уолш, но судьи дисквалифицировали спортсменку за нарушение правил касания.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м комплекс. Финал
03 августа 2024, суббота. 22:08 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:06.56
2
Кейт Дугласс
США
+0.36
3
Кейли Маккеоун
Австралия
+1.52

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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Новости. Олимпиада 2024
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