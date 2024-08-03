Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром Олимпиады в Париже, обыграв Оже-Альяссима

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сегодня, 3 августа, в матче за третье место Музетти в трёх сетах обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Музетти один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.