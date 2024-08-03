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Атлетка Сент-Люсии Альфред стала первой в беге на 100 м на ОИ, Ричардсон — вторая

Атлетка Сент-Люсии Альфред стала первой в беге на 100 м на ОИ, Ричардсон — вторая
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Спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред выиграла финальный забег на 100 м на Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла её соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 100 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 22:20 МСК
Окончено
1
Жюльен Альфред
Сент-Люсия
10.72
2
Ша'Карри Ричардсон
США
10.87
3
Мелисса Джефферсон
США
10.92

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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