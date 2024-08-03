Атлетка Сент-Люсии Альфред стала первой в беге на 100 м на ОИ, Ричардсон — вторая

Спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред выиграла финальный забег на 100 м на Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла её соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
- 3 августа 2024
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