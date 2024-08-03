Украинка Бех-Романчук неожиданно не вышла в финальную попытку в тройном прыжке на ОИ-2024

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке, Марина Бех-Романчук не вышла в финальную попытку в тройном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Спортсменке не засчитали две попытки, а результата третьей не хватило, чтобы пройти дальше. Её результат — 13,98.

Бех-Романчук является серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.