Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, став девятикратной олимпийской чемпионкой

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 800 м вольным стилем. Его победительницей стала американская пловчиха Кэти Ледеки, показавшая результат 8.11,04. Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда — у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.