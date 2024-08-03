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Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, став девятикратной олимпийской чемпионкой

Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, став девятикратной олимпийской чемпионкой
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 800 м вольным стилем. Его победительницей стала американская пловчиха Кэти Ледеки, показавшая результат 8.11,04. Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда — у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
03 августа 2024, суббота. 22:28 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:11.04
2
Ариарне Титмус
Австралия
+1.25
3
Пейдж Мэдден
США
+1.96

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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